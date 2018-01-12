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Трамп предположил, что КНДР может попытаться внести разногласия между Сеулом и Вашингтоном

Международная панорама
12 января, 2:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

Глава Белого дома отметил, что сделал бы это, если бы оказался на месте властей КНДР

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НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп полагает, что Пхеньян может постараться посеять разногласия между Вашингтоном и Сеулом. Об этом глава Белого дома заявил в интервью газете Wall Street Journal, опубликованном в четверг.

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Трамп отметил, что пауза в военных учениях США и Южной Кореи на время предстоящей в феврале зимней Олимпиады в Пхёнчхане "дает хороший сигнал Северной Корее". Вместе с тем президент США указал, что Пхеньян может попытаться внести раскол в отношения Сеула и Вашингтона. "Если бы я был на их месте, я бы попытался", - сказал он.

При этом он добавил: "Разница в том, что я президент, а другие люди - нет". Трамп уверен, что знает о разногласиях "больше, чем кто-либо в истории".

Президент США также отметил, что Китай сыграл положительную роль, пытаясь убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы. Вместе с тем Трамп подчеркнул, что Пекин "может сделать больше".

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