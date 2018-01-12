СМИ: глава МИД Австралии выразила недовольство публичной критикой политики Китая в Океании

СИДНЕЙ, 12 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп выразила недовольство своей коллегой - министром международного развития и по делам Океании Кончеттой Фьерраванти-Уэллз, которая упрекнула Китай в использовании "сомнительных с финансовой точки зрения займов" для укрепления своего влияния в островных государствах тихоокеанского региона. Об этом в пятницу сообщила газета The Australian со ссылкой на информированные источники в Канберре.

В опубликованном в этой же газете в минувшую среду интервью Фьерраванти-Уэллз, в частности, сообщила, что "в странах Океании [Китаем] построено множество бесполезных зданий, поддержанием которых никто не занимается", а "в островных государствах можно повстречать китайские рабочие бригады, которые строят дороги, ведущие в никуда". Другим методом "обхаживания" Пекином местных политиков Фьерраванти-Уэллз назвала кредитование Пекином их стран на сомнительных условиях. "Хотя условия предоставления займов Всемирным банком и Азиатским банком развития четко определены, мы не знаем всех последствий, с которыми столкнутся некоторые [тихоокеанские] государства, когда им придется выплачивать по некоторым китайским займам", - отметила министр.

"Источник в правительстве подтвердил, что Канберра обеспокоена рядом международных проектов в регионе, но не хочет, чтобы такое беспокойство воспринималось как прямая критика Китая", - сообщила спустя два дня The Australian, но уточнив при этом, что глава МИД воздержалась от публичной критики своей коллеги. Отвечая на просьбу прокомментировать заявления Фьерраванти-Уэллз, глава МИД сказала: "Правительство Австралии приветствует инвестиции в развивающиеся страны Океании, которые нацелены на поддержание устойчивого экономического роста и не оборачиваются обременительными долгами для правительств этих стран".

Высказывания Фьерраванти-Уэллз были резко негативно восприняты в Пекине.

В последние месяцы отношения между Австралией и Китаем переживают напряженный период. В конце прошлого года Канберра обвинила Пекин в активном закулисном лоббировании своих интересов в австралийском федеральном парламенте и использовании обучающихся в австралийских университетах китайских студентов для оказания давления на политическую и социальную жизнь страны.