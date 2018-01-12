Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNN: Трамп назвал "грязными дырами" страны, откуда в США прибывают некоторые иммигранты

Международная панорама
12 января, 3:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

Глава Белого дома высказался против приезжих с Гаити и из стран Африки

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями в Белом доме назвал "грязными дырами" ряд стран, из которых в США прибывают иммигранты. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на присутствовавших на встрече официальных лиц.

Смотрите также

Миграционная политика Трампа. Досье

По данным телекомпании, когда сенатор-демократ Дик Дурбин в ходе обсуждения проблем иммиграции упомянул Гаити, Трамп спросил, почему кто-то хочет, чтобы в США прибывали иммигранты с Гаити и из стран Африки, и назвал эти страны "грязными дырами". Он добавил, что следует стремиться к тому, чтобы в США прибывали люди из таких стран, как Норвегия.

На просьбу прокомментировать эти высказывания президента представитель Белого дома Радж Шах не стал отрицать, что президент прибег к такой формулировке, сообщила CNN. В то же время он подчеркнул, что президент "добивается окончательных решений, в результате которых наша страна станет сильнее за счет того, что "будет принимать тех, кто может принести пользу обществу, способствовать росту экономики и ассимилироваться в великой стране".

Администрация Трампа в прошлом году объявила о том, что иммигранты с Гаити лишаются статуса временно защищенных от депортации лиц, а в понедельник министерство внутренней безопасности объявило о том, что статуса временно защищенных от депортации лиц лишены выходцы из Сальвадора. Ранее президент Трамп заявлял о том, что США нужна такая иммиграционная система контроля, которая "учитывает в первую очередь потребности американских семей, налогоплательщиков, а также необходимость укрепления безопасности".

Смотрите также

Эксперты: в США численность иммигрантов достигла рекордного показателя в 43,7 млн человек

NYT: Трамп уничижительно высказывался о приезжих из Афганистана, Гаити и Нигерии

Трамп потребовал от Конгресса США ужесточить правила въезда в страну иммигрантов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Гаити Норвегия Сальвадор
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
В "Дрофе" опровергли наличие в учебнике по истории России спорных данных о "майдане"
4
Неотразимый удар секретной "Булавы"
5
ВМС Украины: вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма требует изучения
6
Минфин США анонсировал новые санкции в отношении Ирана
7
В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама