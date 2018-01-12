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Япония обвинила Китай в обострении ситуации вокруг островов Сенкаку

Международная панорама
12 января, 14:02 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 12, января. /ТАСС

Токио вновь выразил протест Пекину

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ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Япония считает, что появление кораблей ВМС КНР, в том числе подводной лодки, у островов Сенкаку (Дяоюйдао) ведет к обострению ситуации в Восточно-Китайском море.

Как сообщил в пятницу японский МИД, в связи с этим китайскому послу в Токио второй день подряд был заявлен протест.

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"Мы подтвердили, что находившаяся в зоне Сенкаку подводная лодка была китайской. В связи с этим послу Китая в Японии 12 января был выражен строгий протест, также мы потребовали принять меры для предотвращения повторения ситуации", - говорится в сообщении. По мнению внешнеполитического ведомства Японии, "это является односторонней попыткой Китая изменить текущее положение дел и обостряет ситуацию" вокруг спорных островов.

Морские Силы самообороны Японии также опубликовали фотографию подлодки с поднятым флагом Китая, которая, как утверждается, всплыла на поверхность в Восточно-Китайском море в пятницу. По данным японского Минобороны, присутствие китайской субмарины в водах возле островов Мияко (префектура Окинава) было зафиксировано вечером 10 января. Подлодка проследовала в северо-западном направлении и утром в четверг вошла в зону между Сенкаку и островом Тайсё, в этом же районе в тот момент находился фрегат ВМС КНР. Оба корабля не заходили в территориальные воды Японии.

Ранее МИД КНР призвал Японию не "фабриковать инциденты" вокруг спорных островов и предпринять реальные шаги по улучшению двусторонних отношений.

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