Пучдемон объявил о запуске сайта правительства каталонской "республики"

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Бежавший в Бельгию бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил о создании сайта "правительства республики" испанского автономного сообщества. Об этом политик сообщил в пятницу в Twitter.

Экс-лидер региона опубликовал в социальной сети ссылку на страницу "правительства [каталонской] республики". На самом сайте размещен логотип Женералитета - институционной системы, в рамках которой организовано политическое самоуправление Каталонии. Также на странице указаны контактные данные и приведен раздел, посвященный новостям "законного правительства" региона.

27 октября прошлого года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

После этого было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер Мариано Рахой распустил каталонский парламент и назначил выборы в Каталонии на 21 декабря прошлого года.