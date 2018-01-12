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МИД Украины "прорабатывает" вопрос возвращения техники из Крыма

Международная панорама
12 января, 14:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, января. /ТАСС

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии

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КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Украина занимается изучением вопроса возможности возвращения военной техники из Крыма по предложению России. Об этом в пятницу заявила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"В МИД вопрос о возможном возвращении Украине техники, которая осталась в Крыму после аннексии, прорабатывается", - сказала Беца телеканалу "112 Украина". По ее словам, "вопрос имеет много аспектов".

В четверг президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику, хотя она в плачевном состоянии. Глава государства также отметил, что Россия не против, чтобы украинские военные присутствовали при утилизации боеприпасов в Крыму.

Позднее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что вопрос о передаче Украине из Крыма ее военной техники требует "очень тщательного изучения", и решение будет приниматься на уровне "высшего политического руководства государства".

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