Сторонники независимости Каталонии напомнили Пучдемону, что незаменимых людей нет

МАДРИД, 12 января. /ТАСС/. Депутат в испанском Конгрессе от партии "Левые республиканцы Каталонии" Жоан Тарда напомнил бежавшему в Бельгию бывшему главе автономии Карлесу Пучдемону о том, что незаменимых людей нет. Об этом парламентарий заявил в пятницу в интервью телеканалу TV3.

Тарда подчеркнул, что его партия выступает за вступление в должность регионального лидера Пучдемона. Тем не менее, по словам депутата, "никто не является незаменимым". Он также выразил уверенность в том, что в автономии будет сформировано правительство, поддерживающее выход Каталонии из состава Испании.

В свою очередь партия "Кандидаты за народное единство", которая также выступает за независимость автономии, призывает Пучдемона прояснить его планы. "Это очень безответственно, что он четко не объясняет, какой будет программа действий на ближайшие годы", - отметила депутат Мария Сирвент в интервью агентству Europa Press.

Испанская прокуратура обвиняет Пучдемона в бунте, мятеже и растрате. Суд пиренейского королевства выдал ордер на его арест на случай, если он вернется в страну. В связи с этим не исключается, что экс-лидер Каталонии может попытаться вновь занять данный пост дистанционно по видеосвязи либо с помощью представителя, не присутствуя лично в парламенте региона.

27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Сенат (верхняя палата парламента) Испании одобрил просьбу Мадрида о введении в действие 155-й статьи конституции королевства, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление Каталонии. После ее одобрения премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что было принято решение отстранить от должностей Пучдемона и членов его правительства. Кроме того, премьер распустил парламент Каталонии и назначил на конец прошлого года выборы в автономном сообществе.

По итогам состоявшихся выборов политические силы, выступающие за независимость региона, получили большинство в 135-местном парламенте. Трем партиям, поддерживающим разрыв с Испанией, достается 70 кресел. В частности, коалиция "Вместе за Каталонию" Пучдемона получает 34 места, "Левые республиканцы Каталонии" заключенного под стражу бывшего заместителя главы автономии Ориола Жункераса - 32 мандата, "Кандидаты за народное единство" - 4.