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СММ ОБСЕ заявляет об эскалации конфликта в Донбассе

Международная панорама
12 января, 15:16 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, января. /ТАСС

Отмечается увеличение количества обстрелов

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КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ констатирует эскалацию обстановки в зоне конфликта в Донбассе.

Об этом в пятницу на брифинге сообщил первый замглавы миссии Александр Хуг.

"Мы зафиксировали постепенное увеличение количества обстрелов после праздников, когда была достигнута договоренность о перемирии. Сейчас мы можем говорить о фазе эскалации", - сказал он. Хуг заявил, что с вечера вторника по вечер среды было зафиксировано около 2 тыс. нарушений.

При этом он сказал, что, несмотря на сложную обстановку, СММ будет "продолжать пытаться попасть в любые районы в Донбассе".

В Донбассе 23 декабря в преддверии новогодних праздников вступил в силу очередной режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута 20 декабря в Минске на заседании контактной группы. Однако провозглашенные республики Донбасса продолжают фиксировать обстрелы своих территорий со стороны украинских силовиков.

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