СМИ: азербайджанский журналист приговорен к шести годам за контрабанду

БАКУ, 12 января. /ТАСС/. Балакенский районный суд Азербайджана приговорил в пятницу журналиста Афгана Мухтарлы к шести годам лишения свободы, признав его виновным в незаконном пересечении границы, контрабанде и оказании сопротивления представителю власти. Об этом сообщило бакинское информационное агентство APA.

"Приговором суда Афган Мухтарлы осужден на шесть лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Мухтарлы, который с 2014 года проживал в Грузии, был задержан сотрудниками Госпогранслужбы (ГПС) Азербайджана 29 мая на территории Балакенского района (приграничного с Грузией). В сообщении Генпрокуратуры и ГПС республики утверждалось, что он незаконно пересек азербайджанскую границу со стороны Грузии, не имея при себе документа, удостоверяющего личность. При этом, по данным правоохранительных органов, при задержании Мухтарлы оказал сопротивление пограничникам и пытался бежать. Во время личного досмотра при нем были обнаружены €10 тыс. наличными и банковская карта Bank of Georgia.

30 мая 2017 года Следственным управлением ГПС в отношении Мухтарлы было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики", "Контрабанда", "Сопротивление или применение насилия против представителя власти".

Близкие журналиста и ряд оппозиционных СМИ в Грузии и Азербайджане утверждали, что Мухтарлы не пересекал самовольно границу, а был похищен сотрудниками спецслужб, что, однако, не получило подтверждения.

Госдеп и Евросоюз после задержания журналиста призвали Баку отпустить Мухтарлы на свободу, усмотрев в его аресте политический мотив. В свою очередь власти Азербайджана расценили это как "попытку политизации вопроса, находящегося в правовой плоскости".