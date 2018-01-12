ОБСЕ зафиксировала более 400 тыс. нарушений перемирия в Донбассе в 2017 году

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Более 400 тысяч нарушений режима прекращения огня было зафиксировано в Донбассе в 2017 году. Об этом в пятницу на брифинге сообщил первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"В 2017 году миссия ОБСЕ зафиксировала 401 336 случаев нарушения режима прекращения огня. В 2016 году таких нарушений было 320 130", - сказал Хуг.

По его данным, в минувшем году СММ задокументировала 4 065 случаев размещения вооружения в нарушение минских соглашений против 3 099 случаев, зафиксированных годом ранее. Хуг сообщил также, что в 2017 году СММ ОБСЕ столкнулась с 2 422 случаями ограничения свободы передвижения своих наблюдателей по сравнению с 1 950 таких случаев в 2016 году.

В Донбассе 23 декабря в преддверии новогодних праздников вступил в силу очередной режим прекращения огня, договоренность о котором была достигнута 20 декабря в Минске на заседании контактной группы. Однако провозглашенные республики Донбасса продолжают фиксировать обстрелы своих территорий со стороны украинских силовиков.