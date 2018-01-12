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США планируют провести встречу в формате "С5+1" в Центральной Азии

Международная панорама
12 января, 15:50 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 12, января. /ТАСС

Зампомощника госсекретаря США назвала этот формат конструктивным и продуктивным

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АСТАНА, 12 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены провести встречу глав внешнеполитических ведомств пяти государств Центральной Азии и госсекретаря США в формате "С5 +1" в одной из стран региона.

Об этом сообщила первый заместитель помощника госсекретаря в Бюро по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс в пятницу в ходе телефонного брифинга.

"Мы считаем, что партнерство "С5+1" - это конструктивный и продуктивный формат. Несмотря на то, что он был запущен прежней администрацией, он нашел полную поддержку нынешней администрации [президента США], поддержку господина [Дональда] Трампа. Наш государственный секретарь [Рекс] Тиллерсон в Нью-Йорке встречался в формате "С5+1" со своими коллегами. Он в будущем собирается запланировать встречу в Центральной Азии, также мы получили поддержку Конгресса, который выделил $15 млн на укрепление этого формата", - рассказала Уэллс.

По ее словам, в США рады тому, что Центральная Азия "естественным образом группируется и решает общие проблемы, которые едины для всего региона".

США и пять стран Центральной Азии - Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан - установили новый формат взаимодействия "С5+1" в конце сентября 2015 года по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств этих центральноазиатских стран и США в Нью-Йорке для обсуждения региональных вопросов.

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