Посол США в Панаме покидает пост из-за невозможности "преданно служить" Трампу

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Посол США в Панаме Джон Фили решил оставить свой пост из-за невозможности и дальше "преданно служить президенту [США Дональду Трампу] и его администрации".

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на его письмо с прошением об отставке, направленное им в Госдеп США.

"Будучи младшим сотрудником дипломатической службы, я давал клятву преданно служить президенту и его администрации в аполитичной манере, даже если не согласен с некоторыми моментами политики. Мои инструкции ясно дают понять, что если я считаю, что не могу этого делать, я должен быть удостоен чести уйти в отставку. Это время пришло", - цитирует агентство письмо Фили.

В Госдепе подтвердили отставку Фили, отметив, что он "проинформировал Белый дом, Госдеп и правительство Панамы о своем решении об отставке по личным причинам с 9 марта этого года".