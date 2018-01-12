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Посол США в Панаме покидает пост из-за невозможности "преданно служить" Трампу

Международная панорама
12 января, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

В Госдепе подтвердили отставку дипломата

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Посол США в Панаме Джон Фили решил оставить свой пост из-за невозможности и дальше "преданно служить президенту [США Дональду Трампу] и его администрации".

Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на его письмо с прошением об отставке, направленное им в Госдеп США.

"Будучи младшим сотрудником дипломатической службы, я давал клятву преданно служить президенту и его администрации в аполитичной манере, даже если не согласен с некоторыми моментами политики. Мои инструкции ясно дают понять, что если я считаю, что не могу этого делать, я должен быть удостоен чести уйти в отставку. Это время пришло", - цитирует агентство письмо Фили.

В Госдепе подтвердили отставку Фили, отметив, что он "проинформировал Белый дом, Госдеп и правительство Панамы о своем решении об отставке по личным причинам с 9 марта этого года".

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