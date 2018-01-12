CNN: суд в США затребовал у минюста записи экс-главы ФБР Коми о встрече с Трампом

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Окружной суд в США изучит записки бывшего директора ФБР Джеймса Коми о его встрече с президентом Дональдом Трампом и решит, можно ли предавать эти записи гласности. Об этом сообщила в пятницу телекомпания CNN.

Согласно ее сведениям, судья столичного округа Колумбия Джеймс Боасберг обязал министерство юстиции США предоставить ему записки Коми к 18 января. Боасберг гарантировал, что, кроме него, этот документ не увидит больше никто. В итоге судья примет решение, вправе ли минюст отказываться предоставлять записи экс-главы ФБР американским СМИ для ознакомления и публикации.

Против этого возражают адвокаты федерального правительства США, которые в октябре прошлого года предложили окружному суду в Вашингтоне отклонить запрос СМИ о предании гласности записей Коми. Юристы, в частности, настаивают на том, что такая огласка может помешать разбирательству по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США 2016 года и, таким образом, стать препятствием в отправлении правосудия.

8 июня прошлого года, выступая в сенатском спецкомитете по разведке, Коми рассказал, что делал записи по итогам встреч с президентом США. Он признался, что через друга намеренно передал СМИ записку, составленную после разговора с Трампом в Белом доме 27 января того же года. Бывший глава ФБР заявил, что таким образом рассчитывал ускорить назначение минюстом спецпрокурора для координации расследования утверждений о вмешательстве РФ в выборы.

Трамп досрочно отправил Коми в отставку в мае 2017 года, заявив, что не удовлетворен его работой. Впоследствии президент назначил на должность главы ведомства Кристофера Рея.

Расследование в связи с подозрениями в отношении РФ ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая прошлого года Минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.