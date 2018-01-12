Украинский суд продлил до 12 марта арест бывшему лидеру Партии регионов Ефремову

КИЕВ, 12 января. /ТАСС/. Старобельский районный суд Луганской области продлил до 12 марта меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему председателю фракции Партии регионов в Верховной раде Александру Ефремову.

"Продолжить Ефремову срок содержания под стражей до 12 марта 2018 включительно", - заявил в пятницу председательствующий судья Александр Пелых. Суд также объявил перерыв до 10:00 (11:00 мск) 15 января. На следующем заседании планируется допрос свидетелей.

Адвокат Ефремова Александр Мельников ранее отмечал, что процесс над его подзащитным "политический, выдвинутые обвинения абсурдны". Защитник также обращал внимание на то, что за год процесса были допрошены больше 30 свидетелей, но ни один из них не дал показаний о каких-либо незаконных действий со стороны бывшего лидера Партии регионов. Кроме того, до сих пор в суде так и не представлены обличающие Ефремова доказательства.

Дело против экс-лидера партии бывшего президента страны Виктора Януковича суд начал рассматривать 16 января 2017 года. При этом Апелляционный суд Киева более шести раз откладывал рассмотрение жалобы адвокатов Ефремова на решение о его аресте. Защитники неоднократно заявляли в связи с этим, что такое затягивание процесса является грубейшим нарушением права Ефремова на защиту.

В первый раз глава фракции был задержан 14 февраля 2015 года по подозрению в злоупотреблении служебным положением, но спустя год освобожден под залог. Летом 2016 года Ефремов вновь был задержан, ему было предъявлено обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а 4 января 2017 года Генпрокуратура направила обвинительный акт против Ефремова в суд. Он обвиняется в госизмене и действиях с целью изменения госграницы Украины, в организационном и другом содействии созданию и деятельности провозглашенной Луганской народной республики. Сам Ефремов вину не признает.