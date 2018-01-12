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Сенатор Дурбин: Трамп неоднократно произнес оскорбительную по отношению к ряду стран фразу

Международная панорама
12 января, 21:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

Демократ от штата Иллинойс назвал эти выражения "гнусными"

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НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Сенатор Ричард Дурбин (демократ от штата Иллинойс) заявил, что президент Дональд Трамп неоднократно произнес грубое выражение при критике иммиграционной системы США на состоявшейся в четверг встрече с членами Конгресса.

Об этом Дурбин сообщил в пятницу в эфире телеканала MSNBC.

"Президент несколько раз прерывал [выступающего] и, комментируя сказанное, произнес гнусные и расистские вещи, пронизанные ненавистью", - подчеркнул сенатор, добавив, что глава государства выбрал "чрезмерно сильные" выражения.

По оценке Дурбина, это является беспрецедентным случаем в истории Белого дома. "Я не могу поверить в то, что в истории Белого дома и Овального кабинета хотя бы один президент ранее произносил то, что я услышал из уст нашего президента вчера", - продолжал сенатор.

Он не усматривает ничего удивительного в том, что Трамп в пятницу постарался в своем Twitter  опровергнуть эту информацию. "Это неправда. Он произнес эти пронизанные ненавистью слова и сделал это неоднократно", - заявил демократ.

Как сообщили ранее американские средства массовой информации, Трамп на состоявшейся в четверг встрече с членами Конгресса США, посвященной вопросам иммиграционной реформы, назвал "грязными дырами" слаборазвитые страны. Пресс-службе Белого дома пришлось давать по этому поводу пояснения, в которых она не отрицала использования президентом такого выражения. В пятницу сам Трамп в Twitter  утверждал, что не произносил приписанное ему грубое выражение при критике иммиграционной системы США. Президент позже добавил, что никогда не оскорблял гаитян.

Африканский союз, Гаити, Ботсвана и другие страны сочли выражение оскорбительным и потребовали разъяснений. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подвергло резкой критике высказывание Трампа.

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