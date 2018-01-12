Трамп продлил режим отмены санкций против Ирана в последний раз

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить режим снятия санкций в отношении Ирана, которые были отменены в рамках реализации соглашения 2015 года по ядерной программе Тегерана, именуемого также Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). Об этом в пятницу журналистам сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

"Президент решил еще раз продлить режим приостановки санкций по ядерной программе согласно требованиям СВПД", - сказал он. При этом должностное лицо отметило, что делается это в последний раз, Вашингтон намерен работать со своими союзниками над изменением соглашения.

По его словам, глава государства намерен работать с европейскими партнерами над своего рода дополнением к соглашению", которое установит для Ирана ряд ограничений, которые он не сможет нарушить. В администрации при этом подчеркивают, что иранские представители не будут участвовать в этих переговорах. Кроме того, США выступают за долгосрочное соглашение. Если переговоры пройдут успешно, то тогда Соединенные Штаты останутся участником ядерной сделки, резюмировал представитель. Одновременно минфин США вводит санкции в отношении пяти физических лиц и девяти организаций за причастность к нарушениям прав человека в Иране, а также к ракетной программе Тегерана. Обновленные списки опубликованы на сайте американского финансового ведомства. Санкции должны оказать серьезное политическое давление, сказал представитель американской администрации. По его словам, один из подпавших под рестрикции - Садих Ардешир Амоли Лариджани - глава судебной системы Ирана - приходится братом главе меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани. "Другими словами, эти санкции окажут влияние на высшее руководство", - пояснил он. Как сообщил минфин США, Садих Лариджани попал в список, так как якобы "ответственен или был соучастником" действий, являющихся "серьезными нарушениями прав человека". Другие санкции в отношении должностных лиц Ирана были введены также за нарушение прав человека или за поддержку распространения вооружений. Все эти ограничения носят вторичный характер, то есть введены в связи с тем, что данные лица сотрудничали с теми, кто уже находится под американскими санкциями. В черных списках оказались двое граждан Китая и трое иранцев. Девять компаний и структур базируются в Шанхае, Куала-Лумпуре, Тегеране, а также в иранском городе Кередже. Согласно списку минфина, там располагается одна из тюрем. Как пояснил журналистам на брифинге представитель администрации США, этот шаг сделан в рамках "общей стратегии" Вашингтона по противодействию "дестабилизирующему поведению иранского режима". Он уточнил, что речь идет о нарушениях прав человека во время массовых протестов. Это же касается обращения с участниками манифестаций в местах заключения. Другие лица из списка оказывали поддержку иранской ракетной программе.

Как сообщало ранее агентство Associated Press, Дональд Трамп решил и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана в связи с достигнутым прогрессом по внесению изменений в американское законодательство, регулирующее участие страны в СВПД.

СВПД был подписан в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций. Срок соглашения составляет 10 лет, нынешние власти США считают это слишком коротким периодом.

После того, как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от президента США требует национальное законодательство.