Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мартин Шульц больше не исключает, что станет министром в правительстве Меркель

Международная панорама
12 января, 22:00 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 12, января. /ТАСС

Глава Социал-демократической партии Германии напомнил, что когда-то и Ангела Меркель говорила, что СДПГ не способна для формирования правительства

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц вопреки собственным первоначальным заявлениям не стал исключать, что займет министерский пост в будущем правительстве ФРГ. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Берлине, пишет агентство DPA.

Отвечая на вопрос, актуальные ли все еще его прежние высказывания о том, что он не пойдет в правительство Ангелы Меркель, политик сказал: "Госпожа Меркель тоже как-то однозначно заявляла, что СДПГ на протяжении долгого времени не способна для формирования правительства".

И Шульц, и Меркель сделали соответствующие заявления в сентябре 2017 года после выборов в Бундестаг. Тогда блок канцлера ХДС/ХСС собирался сформировать кабмин с другими партиями, а социал-демократы были полны решимости уйти в оппозицию на фоне худшего в своей истории результата. Все изменилось после того, как Меркель не смогла договориться о коалиции с "зелеными" и либералами. Теперь она ведет переговоры с партией Шульца, и первая стадия консультаций была успешно преодолена в пятницу.

Глава СДПГ не стал спекулировать относительно будущего состава правительства, предложив дождаться партийного съезда, намеченного на конец января.

Как ожидается, кабмин будет приведен к присяге весной.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
Страны
Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с 95 млн рублей экс-главы "Почты России" сняли арест
2
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
3
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
4
Временному поверенному Швеции заявлен протест из-за ситуации с посольством РФ
5
США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама