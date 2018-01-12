Мартин Шульц больше не исключает, что станет министром в правительстве Меркель

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц вопреки собственным первоначальным заявлениям не стал исключать, что займет министерский пост в будущем правительстве ФРГ. С соответствующим заявлением он выступил в пятницу в Берлине, пишет агентство DPA.

Отвечая на вопрос, актуальные ли все еще его прежние высказывания о том, что он не пойдет в правительство Ангелы Меркель, политик сказал: "Госпожа Меркель тоже как-то однозначно заявляла, что СДПГ на протяжении долгого времени не способна для формирования правительства".

И Шульц, и Меркель сделали соответствующие заявления в сентябре 2017 года после выборов в Бундестаг. Тогда блок канцлера ХДС/ХСС собирался сформировать кабмин с другими партиями, а социал-демократы были полны решимости уйти в оппозицию на фоне худшего в своей истории результата. Все изменилось после того, как Меркель не смогла договориться о коалиции с "зелеными" и либералами. Теперь она ведет переговоры с партией Шульца, и первая стадия консультаций была успешно преодолена в пятницу.

Глава СДПГ не стал спекулировать относительно будущего состава правительства, предложив дождаться партийного съезда, намеченного на конец января.

Как ожидается, кабмин будет приведен к присяге весной.