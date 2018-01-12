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Эксперт: применение новых антироссийских санкций будет зависеть от Трампа

Международная панорама
12 января, 22:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

Бывший сотрудник минфина США заявил, что президент может выборочно применять "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций"

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НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Применение мер в отношении России в соответствии с "Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций" в конечном счете зависит от того, какую позицию по этому вопросу займет президент Дональд Трамп. Такое мнение высказал в пятницу в интервью информационному агентству Bloomberg бывший сотрудник министерства финансов США Адам Смит, курировавший в министерстве вопросы санкционной политики.

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"Этот закон составлен таким образом, чтобы дать возможность для маневра, если администрация захочет пойти иным путем, - заявил он. - Если президент захочет предпринять мелкие или крупные шаги, а также выборочно его применять, то он имеет для этого возможности".

"Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" был принят подавляющим большинством голосов и в Сенате, и в Палате представителей Конгресса США в конце июля минувшего года. Трамп подписал его 2 августа, высказав при этом решительные возражения. Он предусматривает ужесточение односторонних рестрикций США в отношении России, Ирана и КНДР. Его авторы также фактически попытались придать ему экстерриториальный характер и прописали в нем механизмы применения санкций в отношении компаний и институтов в третьих странах, которые сотрудничают прежде всего с энергетической отраслью России и предприятиями и ведомствами из ее оборонного и разведывательного секторов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Владимир Путин примет решение об ответных мерах на новый санкционный список США только тогда, когда этот список будет формализован. Отвечая на вопрос о том, будут ли ответные меры РФ зеркальными, пресс-секретарь президента заявил, что "будет предпринято то, что будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам".

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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