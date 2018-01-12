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Bloomberg: автор книги о Трампе может заработать на ней $7,4 млн

Международная панорама
12 января, 23:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, января. /ТАСС

По данным NPD BookScan, за два дня после выхода книги в свет было продано более 29 тыс. ее экземпляров по цене $30 долларов за штуку

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Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Американский журналист Майкл Вулф уже получил свыше $1 млн на продажах своей книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" и может довести этот показатель до $7,4 млн в случае сохранения высокого спроса читателей на это произведение. Об этом сообщило в пятницу агентство деловых новостей Bloomberg.

Оно приводит данные фирмы NPD BookScan, отслеживающей деятельность 85% книжных магазинов США. Эти данные говорят о том, что за два дня после выхода в свет в стране было продано более 29 тыс. экземпляров этой книги в твердой обложке по цене $30 за штуку. По состоянию дел на 10 января потребители приобрели также 250 тыс. копий "Огня и ярости" в цифровом формате ($14,99) и 100 тыс. аудиокопий ($27,99).

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В США обычно автор произведения получает аванс в размере $500 тыс. и 15% доходов от продаж. Согласно расчетам Bloomberg, общий объем продаж данной книги составил пока $7,42 млн. Положенные 15% плюс аванс достигают $1,11 млн. В печати находятся еще 1,4 млн экземпляров произведения, которые, если раскупятся, принесут еще $6,3 млн. Автор вправе также продать права на переиздание произведения и его экранизацию.

"Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" появилась в продаже 5 января и возглавляет рейтинги бестселлеров интернет-магазина Amazon и газеты The New York Times. В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о президенте, членах его семьи и ближнего круга. Вулф утверждает, что президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию, не терпит советов и не обладает интеллектуальными способностями, необходимыми для исполнения им нынешних обязанностей.

Сам американский лидер ранее уже подверг книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений. Ее автора он назвал "полным неудачником, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу".

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