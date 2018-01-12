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AFP: в ООН установили, что Иран нарушает оружейное эмбарго в отношении Йемена

Международная панорама
12 января, 23:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

По данным доклада экспертов ООН, Тегеран "не предпринял мер, необходимых для предотвращения прямого или косвенного снабжения" им мятежников

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МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Эксперты ООН пришли к выводу, что Иран нарушает оружейное эмбарго в отношении Йемена. Об этом сообщило в пятницу Agence France Presse со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад, направленный в Совбез ООН.

Как отмечает агентство, эксперты, контролирующие выполнение эмбарго, "идентифицировали обломки ракет, связанные с военной техникой и беспилотниками иранского происхождения, которые попали в Йемен после введения эмбарго на поставки оружия". Авторы не смогли определить, кто именно в Иране стоит за поставками оружия, но, по их мнению, Тегеран "не предпринял мер, необходимых для предотвращения прямого или косвенного снабжения" им мятежников.

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В декабре постпред США при ООН Никки Хейли представила на военной базе в Вашингтоне фрагменты сбитой 4 ноября саудовскими силами ПВО ракеты, которая была выпущена йеменскими мятежниками-хуситами в направлении международного аэропорта Эр-Рияда. Как утверждала дипломат, американские военные эксперты пришли к выводу, что ракета, а также другое военное оборудование, представленное журналистам, были произведены в Иране. Исламская Республика категорически отвергла эти обвинения, назвав приведенные США доказательства сфабрикованными.

По мнению американской стороны, поставляя оружие хуситам, Тегеран нарушает сразу две резолюции Совета Безопасности ООН: 2231, принятую в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, и 2216, предусматривающую эмбарго на поставки оружия мятежникам в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами (сторонниками движения "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года были убиты более 10 тысяч мирных жителей. По оценкам ООН, свыше 21 млн жителей страны - более 70% ее населения - нуждаются в гуманитарной помощи.

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