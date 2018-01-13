Спецпрокурор Мюллер предложил начать суд над Манафортом 14 мая

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Спецпрокурор Роберт Мюллер предложил начать суд над экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа - Полом Манафортом - и его деловым партнером Ричардом Гейтсом 14 мая. Как он отметил в направленном в пятницу судье Эми Джексон уведомлении, с которым корреспондент ТАСС ознакомился в электронном архиве суда, "правительство США официально выступит с таким предложением на заседании суда 16 января, где будет рассматриваться статус данного дела".

По словам Мюллера, его сотрудники в ходе следствия "собрали свыше 590 тыс. документов, в том числе финансовых". "Из них примерно 2,2 тыс. документов, по мнению правительства, могут представлять особый интерес для адвокатов обвиняемых", - добавил он. Мюллер ранее проинформировал суд, что "было выписано в общей сложности 15 ордеров на обыск, и правительство США запросило документы о зарубежных счетах [Манафорта и Гейтса] в банках на Кипре, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сейшелах".

Джексон не спешит устанавливать дату начала процесса. В ноябре прошлого года она высказала предположение, что суд можно было бы начать 7 мая 2018 года. При этом судья указала, что все зависит от готовности сторон приступить к дебатам по существу.

Мюллер проводит с мая 2017 года расследование по широкому кругу вопросов, в первую очередь по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход президентской гонки в США. Но самые первые обвинения в рамках этого разбирательства, которые он предъявил 30 октября Манафорту и Гейтсу, не были связаны с их участием в избирательной кампании. Им инкриминируется, в частности, "сговор с целью отмывания денег", несоблюдение американского закона об иностранных агентах, дача ложных показаний, сокрытие информации о счетах в иностранных банках. Согласно обвинительному заключению, они "действовали в качестве агентов зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов (украинская политическая партия, лидер которой Виктор Янукович был президентом с 2010 по 2014 год - прим. ТАСС) и Януковича".

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год.

Манафорт и Гейтс своей вины не признали и находятся под домашним арестом. Им дозволяется встречаться только с адвокатами, появляться на слушаниях в суде в Вашингтоне, посещать врачей или церкви. В случае нарушения этих условий Манафорт будет лишен $10 млн, Гейтс - $5 млн. Их адвокаты добиваются изменения меры пресечения.