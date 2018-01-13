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США призвали власти Азербайджана выпустить на свободу журналиста Мухтарли

Международная панорама
13 января, 1:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, января. /ТАСС

По мнению Госдепа, речь идет о "политически мотивированных" обвинениях

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Здание Госдепа США

Здание Госдепа США

© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Администрация президента Дональда Трампа призвала правительство Азербайджана выпустить на свободу журналиста Афгана Мухтарли. Как отмечается в распространенном в пятницу Госдепартаментом заявлении, Вашингтон "обеспокоен тем, что 12 января азербайджанский журналист Афган Мухтарли был приговорен к шестилетнему тюремному заключению".

"Мухтарли, как сообщается, был схвачен в Грузии 30 мая и доставлен в Азербайджан, где его арестовали, обвинив в провозе контрабанды", - говорится в заявлении. По мнению Госдепартамента, на самом деле речь идет о "политически мотивированных" обвинениях.

"Мы призываем правительство Азербайджана освободить Мухтарли и всех других лиц, оказавшихся в заключении за то, что они отстаивали свои основополагающиеся свободы", - подчеркнул Госдепартамент.

В заявлении также указывается, что США "пристально следят за тем, как в Грузии проводится следствие по делу о похищении" Мухтарли.

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