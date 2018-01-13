США планируют увеличить свой ядерный арсенал

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США планируют создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования. Об этом сообщается в проекте новой ядерной доктрины США, рассекреченная версия которой была опубликована в пятницу.

Как поясняется в данном документе, речь идет о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Кроме того, имеется в виду ядерная крылатая ракета морского базирования. "<...> США в ближайшее время модифицируют небольшое число существующих боеголовок БРПЛ, чтобы иметь вариант малой мощности, а в долгосрочной перспективе будут создавать современную ядерную крылатую ракету морского базирования", - говорится в документе, текст которого опубликовало интернет-издание Huffington Post.

С точки зрения стратегов Пентагона, такая новая крылатая ракета позволит США обеспечить "нестратегическое [ядерное] региональное присутствие". Она не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявляют составители доктрины. При этом, по их словам, данная ракета станет одной из форм ответа США на приписываемое Вашингтоном Москве нарушение ДРСМД. "Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания [новой ядерной] крылатой ракеты морского базирования", - гласит доктрина.

Распоряжение о ее подготовке президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Несекретная версия этого документа занимает 64 страницы. Предполагается, что доктрина будет официально обнародована в конце января или начале февраля.