Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США планируют увеличить свой ядерный арсенал

Международная панорама
13 января, 2:31 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, января. /ТАСС

Так в Пентагоне собираются ответить Москве, которую Вашингтон обвиняет в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Mass Communication Specialist 1st Class Doug Harvey, U.S. Navy via AP

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США планируют создать два новых вида ядерных боезарядов морского базирования. Об этом сообщается в проекте новой ядерной доктрины США, рассекреченная версия которой была опубликована в пятницу.

Смотрите также
Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 1987 год

Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

Как поясняется в данном документе, речь идет о планах производства ядерной боеголовки малой мощности для баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Кроме того, имеется в виду ядерная крылатая ракета морского базирования. "<...> США в ближайшее время модифицируют небольшое число существующих боеголовок БРПЛ, чтобы иметь вариант малой мощности, а в долгосрочной перспективе будут создавать современную ядерную крылатую ракету морского базирования", - говорится в документе, текст которого опубликовало интернет-издание Huffington Post.

С точки зрения стратегов Пентагона, такая новая крылатая ракета позволит США обеспечить "нестратегическое [ядерное] региональное присутствие". Она не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявляют составители доктрины. При этом, по их словам, данная ракета станет одной из форм ответа США на приписываемое Вашингтоном Москве нарушение ДРСМД. "Если Россия вернется к соблюдению Договора, сократит свой нестратегический ядерный арсенал и скорректирует другие формы своего дестабилизирующего поведения, то США могут пересмотреть замыслы создания [новой ядерной] крылатой ракеты морского базирования", - гласит доктрина.

Распоряжение о ее подготовке президент США Дональд Трамп отдал 27 января минувшего года. Несекретная версия этого документа занимает 64 страницы. Предполагается, что доктрина будет официально обнародована в конце января или начале февраля.

Смотрите также

Тиллерсон обвинил Россию в нарушении обязательств по договору о РСМД

WSJ: США закладывают основу для возрождения арсенала запрещенных ранее ракет

Путин заявил об агрессивном характере новой стратегии нацбезопасности США

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
2
Источник: с 95 млн рублей экс-главы "Почты России" сняли арест
3
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
4
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
5
Временному поверенному Швеции заявлен протест из-за ситуации с посольством РФ
6
США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение
7
Семь человек госпитализированы после взрыва бытового газа в жилом доме в Омске
Темы дня
Новости партнеров
Реклама