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Врач Белого дома назвал отменным здоровье Дональда Трампа

Международная панорама
13 января, 3:20 дата обновления: 13 января, 3:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, января. /ТАСС

Заявление было сделано после первого медосмотра 45-го руководителя администрации США

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп обладает "отменным здоровьем". Об этом объявил главный врач Белого дома Ронни Джексон после проведенного первого медосмотра Трампа в качестве 45-го руководителя администрации США.

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"Медобследование президента прошло в Национальном медицинском центре ВМС США имени Уолтера Рида исключительно хорошо. У президента - отменное здоровье. Я поделюсь некоторыми деталями медосмотра на брифинге в следующий вторник", - отметил он в распространенном заявлении.

Для Трампа, которому 14 июня исполнится 72 года, это первое медобследование в качестве главы государства и главнокомандующего вооруженными силами страны.

Хотя президенты США не обязаны проходить подобные медосмотры, это стало обычной практикой со времен 37-го главы администрации Ричарда Никсона (1913-1994). Барак Обама, которого сменил 20 января 2017 года в Белом доме Трамп, за восемь лет пребывания у власти делал это четыре раза. В 2016 году у него проверяли зрение, слух, состояние носоглотки, щитовидной железы, легких, сердца, кожного покрова, пищевода, мускулов, костей и деятельность головного мозга.

В предыдущих подобных случаях врачи медицинского центра ВМС, расположенного в Бетесде (пригород Вашингтона), обычно ставили свои подписи под заключением о том, что состояние здоровья того или иного президента позволяет ему исполнять свои обязанности до окончания срока его полномочий.

Трамп не употребляет спиртных напитков и не курит, любит играть в гольф. В последний раз он публично обсуждал состояние своего здоровья в сентябре 2016 года, когда был еще кандидатом в президенты. Тогда в интервью телепрограмме Dr.Oz Show он указал, что прошел "все медицинские тесты", и уровень холестерола у него "очень хороший". По словам миллиардера, при весе примерно 107 кг он хотел бы похудеть на 7 кг.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
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