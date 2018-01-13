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Эксперт на Мюнхенской конференции назвал "недостойным" вклад Германии в борьбу с ИГ

Международная панорама
13 января, 10:50 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 13, января. /ТАСС

Ранее немецкие власти решили ограничить участие в борьбе против террористической группировки воздушной разведкой

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Руководитель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер

Руководитель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер

© AP Photo/Matthias Schrader

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Руководитель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер подверг критике решение немецких властей ограничить участие в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) лишь воздушной разведкой. С соответствующим заявлением он выступил в интервью агентству DPA, которое опубликовано в субботу.

"Сейчас уже даже парламентарии от социал-демократов понимают, насколько недостойно для такой страны, как Германия, вместе с партнерами по НАТО участвовать в операции в Сирии и лишь осуществлять фотосъемку. Что за недостойные действия?" - сказал эксперт.

По его словам, правильнее было бы либо принимать участие в бомбардировках либо вообще отказаться от операции.

В миссии западной коалиции против ИГ в Сирии задействованы немецкие самолеты Tornado и воздушные заправщики. Они лишь осуществляют разведывательные полеты, напрямую в нанесении ударов по позициям боевиков не участвуют. Самолеты размещены на базе Аль-Азрак в Иордании. Там же находятся около 250 немецких военных.

ФРГ также поставляла оружие курдским военизированным формированиям "пешмерга" в Ираке.

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