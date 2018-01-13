Украина в 2017 году не пустила в страну 1,5 тысячи иностранцев из-за посещения Крыма

КИЕВ, 13 января. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины в 2017 году запретила въезд в страну почти 1,5 тыс. иностранцев, которые, согласно местному законодательству, нарушили правила въезда в Крым. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"Почти 1500 иностранным гражданам запрещен въезд на Украину из-за посещения оккупированной территории АР Крым", - проинформировали в Госпогранслужбе Украины, подводя итоги 2017 года. В пресс-службе уточнили, что среди них - "более сотни артистов и деятелей культуры". В целом же по этой причине в прошлом году украинскими пограничниками было составлено почти 2,3 тысячи административных протоколов.

С начала 2018 года, добавили в Госпогранслужбе, аналогичные меры приняты уже в отношении более 30 человек. "В частности, одну из нарушителей, гражданку России, остановили вчера в аэропорту "Киев": она планировала попасть на Украину, прилетев рейсом из Минска", - привели пример в пресс-службе. В результате россиянке был запрещен въезд на Украину на три года и она была отправлена обратным рейсом. "Также в настоящее время по результатам мониторинга выделены более 810 человек, которые, возможно, находились на временно оккупированной территории АР Крым", - сообщили пограничники.

Согласно законодательству Украины, въезд в Крым иностранцами в настоящее возможен только через пункты пропуска, расположенные на территории страны в Херсонской области.