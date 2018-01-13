Посол РФ развеял озабоченность властей Швеции относительно возможности влияния на выборы

СТОКГОЛЬМ, 13 января. /ТАСС/. Озабоченность шведских властей возможностью оказания Россией влияния на предстоящие в сентябре парламентские выборы в Швеции является пустыми разговорами. Об этом в интервью газете "Дагенс индустри" заявил посол РФ в королевстве Виктор Татаринцев.

"Я могу официально заверить или даже гарантировать, если хотите именно это слово, что не будет ровным счетом никакого внешнего воздействия на избирательную кампанию или сами выборы в Швеции в сентябре 2018 года. Я это полностью могу гарантировать шведским избирателям, - подчеркнул он. - Все остальное - это пустые обвинения и попытки демонизировать Россию".

Российский посол провел параллель с осенью 2014 года, когда в Швеции активно искали российские подводные лодки. "Это то же самое, ведется поиск каких-то фантомов, - добавил он. - Для подобных заявлений необходимы очень серьезные основания".

В последнем докладе полиции безопасности СЕПО отмечаются якобы имевшие место попытки России повлиять на процесс принятия в королевстве государственных решений. В качестве доказательства приводились некие письма, распространявшиеся в интернете. Российский дипломат указал на то, что автором подобных посланий, если они и в самом деле существовали, мог быть кто угодно.

"Здесь я хочу сказать вот что: чтобы предъявлять какой- либо стране столь серьезные обвинения, нужно иметь более чем веские доказательства. В противном случае все это можно воспринимать лишь как пустой разговор и пустую болтовню, не имеющую ничего общего с действительностью", - отметил Татаринцев.