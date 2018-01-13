Sky: сторонники Трампа попытались сорвать речь мэра Лондона

ЛОНДОН, 13 января. /ТАСС/. Сторонники президента США Дональда Трампа попытались сорвать выступление мэра Лондона Садика Хана и призвали арестовать его из-за поддержки отмены визита американского лидера в Великобританию. Об этом в субботу сообщил телеканал Sky News.

Глава лондонской администрации принимал участие в конференции, посвященной борьбе за гендерное равноправие. Когда пришла очередь его выступления, группа протестующих с американским флагом стала выкрикивать лозунги в поддержку Brexit и Трампа. На распространенных британскими СМИ фотографиях видно, как в происходящее вмешались полицейские и вывели нарушителей порядка за пределы зала. После того, как был восстановлен порядок, Хан смог продолжить свою речь.

Мэр Лондона многократно выступал против осуществления государственного визита президента США в Соединенное Королевство и требовал понижения его статуса. При этом в пятницу, когда стало известно, что Трамп в итоге отказался от планов посещения Великобритании, Хан назвал ошибкой решение премьер-министра Терезы Мэй пригласить его, поскольку его визит вызвал бы массовые протесты населения.