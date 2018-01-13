Земан и Драгош вышли во второй тур президентских выборов в Чехии

ПРАГА, 13 января. /ТАСС/. Действующий президент Чехии Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии Иржи Драгош вышли во второй тур президентских выборов, который состоится 26-27 января. Об этом сообщило Чешское статистическое управление, завершившее в 20:00 по среднеевропейскому времени (22:00 мск) подсчет данных, поступивших из 14866 избирательных участков республики.

Добивающийся переизбрания президентом на второй пятилетний срок Милош Земан набрал 38,56% голосов. Иржи Драгош получил поддержку у 26,60% избирателей.

В голосовании первого тура президентских выборов приняли участие 61,92% из 8 млн 366 тыс. 433 избирателей республики, население которой составляет 10,6 млн граждан. За Милоша Земана голосовали 1 млн 985 тыс. 547 избирателей. За Иржи Драгоша, который в феврале отметит свое 69-летие, - 1 млн 369 тыс. 601 избиратель. Драгош получил наибольшую поддержку в Праге и прилегающих к столице районам. В других регионах республики по числу сторонников он уступил действующему главе государства.

Теледебаты Земана и Драгоша

Милош Земан на встрече с журналистами, комментируя итоги голосования, заявил, что принял вызов Иржи Драгоша и встретится с ним в ходе теледебатов кандидатов в президенты перед предстоящим вторым туром. Ожидается, что они состоятся в ближайшие дни и в прямом эфире будут транслироваться Чешским телевидением.

Президент Чехии также обратил внимание, что в завершившемся первом туре выборов его поддержали значительно больше избирателей, чем в первом туре выборов 2013 года, когда он собрал 24,2% голосов избирателей. Милош Земан был тогда впервые избран главой государства по итогам второго тура, в котором за него проголосовали 54,8% избирателей.

Милоша Земана поддержали на выборах, в частности, действующий премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и чешский эстрадный певец Карел Готт.