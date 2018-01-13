МИД КНР выступил за сохранение соглашения по Ирану и против односторонних санкций США

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Китай выступают против любых односторонних санкций Вашингтона в отношении Тегерана и за сохранение соглашения по ядерной программе Ирана как "ценной сделки, заключенной с большим трудом". Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Лу Кан, отвечая на вопрос журналистов.

"Достижение всеобъемлющих договоренностей было нелегкой задачей, потому каждая из заинтересованных сторон должна ценить эти результаты вдвое больше, чем обычно, - приводит слова дипломата официальный сайт ведомства. - Я еще раз хотел бы подчеркнуть: Китай выступает против того, чтобы соответствующие страны (имеются в виду прежде всего США - прим. ТАСС) прибегали к односторонним санкциям, руководствуясь только нормами внутреннего национального законодательства".

Лу Кан добавил, что такая позиция Пекина будет неизменной и в будущем.

"Мы обратили внимание, что большая часть международного сообщества выступает в поддержку [существующего] соглашения по Ирану, и в свою очередь полностью одобряем этот документ", - отметил он, подчеркнув, что соглашение "удовлетворяет всеобщим основополагающим интересам".

В пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что США прекратят свое участие в соглашении по ядерной программе Ирана, если в него не будут внесены изменения. Он напомнил, что вновь продлил отмену санкций в отношении Тегерана, однако это было сделано "лишь с целью заключить соглашение с европейскими союзниками для того, чтобы исправить ужасные недостатки иранской ядерной сделки".

Соответствующее соглашение было подписано в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, стали Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ. Документ предусматривает отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у иранской стороны обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.