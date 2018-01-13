СМИ: Саудовская Аравия определила список стран, граждане которых смогут получить турвизы

КАИР, 13 января. /ТАСС/. Саудовская Аравия определила список стран, гражданам которых в ближайшие недели начнут выдавать туристические визы в королевство. Об этом пишет в субботу издание "Сада аль-Баляд".

В перечне государств, по данным газеты, фигурируют 25 стран Шенгенской зоны, а также государства Северной и Южной Америки, Япония, Китай, Сингапур, Австралия, Малайзия, Бруней, Южная Корея, ЮАР. При этом в списке, представленном газетой, Россия не упоминается.

Согласно данным Главного управления по туризму и национальному наследию королевства, электронные туристические визы будут выдаваться сроком на 30 дней через специальные аккредитованные компании. При этом турвизы смогут получать только группы в составе не менее четырех человек. Особо оговаривается момент о запрете на включение в туристическую программу поездок в Мекку и Медину, куда запрещен вход немусульманам.

Ранее на этой неделе было объявлено о том, что Саудовская Аравия будет выдавать краткосрочные туристические визы иностранкам старше 25 лет, желающим поехать в королевство без сопровождения представителя семьи мужского пола.

В конце прошлого года королевство объявило о начале выдачи электронных туристических виз с 2018 года. До последнего времени право на въезд в страну получали только потенциальные рабочие и мусульмане, совершающие паломничество к святым местам ислама, либо приезжавшие в королевство в деловые командировки.

Сейчас власти королевства делают ставку на развитие туристической отрасли. По оценкам специалистов, турсектор будет способствовать диверсификации экономики и уменьшению ее зависимости от экспорта энергоресурсов. Королевство планирует к 2030 году выйти на уровень 30 млн приезжих в год. Сейчас эта цифра составляет 16 млн человек, при этом туристов среди них нет, но уже к 2020 году Саудовская Аравия рассчитывает получать ежегодно $47 млрд доходов от туризма.