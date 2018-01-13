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СМИ: в Багдаде подорван кортеж главы столичного провинциального совета

Международная панорама
13 января, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Рияд аль-Адад не пострадал, погиб один из телохранителей чиновника

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ТАСС, 13 января. Кортеж главы совета провинции Багдад Рияда аль-Адада подорван в субботу в одном из районов на севере столице. Об этом сообщает телеканал Al Sumaria со ссылкой на самого чиновника, который не пострадал в результате атаки, совершенной смертником.

"Террорист-смертник, который подорвал себя на площади Аден, целился в мой кортеж, - цитирует телеканал аль-Адада. - Погиб один из моих телохранителей, трое других ранены".

Как передает новостной портал Al Baghdadia News, всего убиты семь человек - сотрудники силовых структур и случайные прохожие, еще восемь были ранены. По информации издания, совершивший атаку террорист передвигался на заминированном мотоцикле и привел в действие взрывчатку, когда поравнялся с машиной провинциального главы.

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