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Турция выступает против привилегированного партнерства с Евросоюзом

Международная панорама
13 января, 20:29 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 13, января. /ТАСС

Турецкий министр по делам ЕС Омер Челик подчеркнул, что никто не в праве предлагать Турции статус страны второго класса

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АНКАРА, 13 января. /ТАСС/. Турция выступает против привилегированного партнерства с Европейским союзом. Об этом заявил в субботу турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

"Любая инициатива, которая предполагает предоставление Турции статуса привилегированного партнера, будет незамедлительно отвергнута Анкарой. Никто не в праве предлагать ей статус страны второго класса", - цитирует Челика Анатолийское агентство.

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Министр подчеркнул, что "Турцию нельзя воспринимать в качестве лагеря для беженцев, с которым необходимо сотрудничать в вопросах предотвращения нелегальной миграции". "Турцию также нельзя воспринимать в качестве военного штаба для сотрудничества в борьбе с терроризмом. Турцию надо воспринимать как государство", - заключил Челик.

12 января председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в Софии заявил, что Турция продолжает отдаляться от вступления в ЕС, "пока в ее тюрьмах находятся журналисты". При этом он подчеркнул, что республика остается важным для ЕС партнером в целом. Он также отметил, что Турция соблюдает соглашение о миграции, которое является "исключительно важным" для Европы.

В середине марта 2016 года ЕС и Турция заключили соглашение для урегулирования миграционного кризиса в Европе, согласно которому все нелегальные мигранты, прибывшие в Грецию из Турции, должны быть возвращены обратно. Тогда же Брюссель обещал Анкаре €6 млрд, отмену визового режима к лету того же года и открытие новой главы в переговорах по вступлению страны в сообщество в обмен на сокращение Турцией потока беженцев в Европу.

Однако с тех пор отношения между Брюсселем и Анкарой существенно испортились. Евросоюз так и не выполнил свои обещания, включая предоставление права безвизового въезда гражданам Турции. В качестве одного из условий для визовой либерализации Евросоюз требует от Турции пересмотра действующего в этой стране жесткого антитеррористического законодательства. Турция отказывается выполнить это требование и одновременно настаивает на том, чтобы ЕС выполнил обязательство по безвизовому статусу, угрожая в противном случае расторгнуть соглашение по мигрантам.

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Проблема нелегальной миграции в Европе
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