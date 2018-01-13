Руководство правящей в Румынии партии проведет экстренное заседание для выхода из кризиса

БУХАРЕСТ, 13 января. /ТАСС/. Чрезвычайное заседание национального исполкома правящей в Румынии Социал-демократической партии (СДП) назначено на 15 января. Об этом сообщило в субботу агентство Медиафакс.

Очередное заседание исполкома должно было пройти 29 января в Яссах, однако многие видные члены партии потребовали досрочной встречи, чтобы урегулировать внутрипартийный кризис. "Любое решение исполкома будет полезнее для страны, чем нынешняя нестабильность", - написала в Facebook столичный мэр Габриела Фиря, которая является и заместителем председателя СДП.

"После различных заявлений в последние дни коллег по СДП, а также отсутствия должной коммуникации внутри партии и правительства, в условиях, когда пресса чрезмерно раздувает внутрипартийные дискуссии, а многие мэры и руководители парторганизаций требуют положить конец разногласиям, принято решение о проведении чрезвычайного заседания национального исполкома СДП", - сказал заместитель генерального секретаря партии Кодрин Штефэнеску, слова которого приводит портал DCNews.

Кризис в СДП

Кризис в правящей партии начался с задержания 8 января полицейского, который был обвинен в педофилии. Задержанный признал вину, а также сознался в изнасиловании семилетней девочки в 2012 году.

Глава МВД Кармен Дан однако заявила, что Стан совершил еще два подобных преступления в 2009 и 2015 годах, которые остались нераскрытыми, так как подозреваемого покрывали начальники. На этом фоне подали в отставку глава столичной полиции и его заместитель. Дан также потребовала отставки главы Генерального инспектората румынской полиции Богдана Деспеску, заявив, что этот пост готов занять главный квестор (генерал-майор) Кэтэлин Ионицэ.

Позднее Ионицэ отказался от должности, и премьер-министр Михай Тудосе обвинил Кармен Дан во лжи. Глава кабинета также заявил, что если министр подаст в отставку, то он ее примет. Дан в свою очередь ответила, что вопрос о ее отставке может быть решен только руководящими органами партий правящей коалиции, а не премьером, так как "правительство является политическим".

Кто руководит правительством Румынии?

В левоцентристском правительстве, созданном после победы на выборах в декабре 2016 года СДП и "Альянсом либералов и демократов" (АЛДЕ), пост премьера должен был бы занять лидер СДП Ливиу Драгня. Он однако не смог этого сделать, так как имеет судимость. В 2016 году Драгня был осужден условно на два года за мошенничество на референдуме в 2012 году, а также находится под следствием по двум другим делам - о злоупотреблении служебным положением и незаконном получении средств из европейских фондов.

Поэтому пост премьера получил сначала Сорин Гриндяну, а затем Михай Тудосе. При этом Драгня сохраняет рычаги влияния на двухпартийный кабинет, так что обозреватели называют его "подлинным главой правительства". Так, в июне прошлого года в отставку был отправлен премьер Гриндяну, который обвинил председателя СДП в стремлении захватить всю полноту власти в стране.

Очередной виток внутрипартийной борьбы

Местные комментаторы рассматривают происходящее как продолжение междоусобной борьбы между двумя группировками внутри СДП, одну из которых возглавляет ее лидер, спикер Палаты депутатов Ливиу Драгня, а другую представляет премьер-министр Тудосе.

В настоящее время, полагают они, сложилась патовая ситуация: Драгня не может сменить премьера, так как в июне прошлого года уже отправил в отставку Гриндяну, и второй подобный жест поставил бы под сомнение способность СДП управлять страной. Тудосе в свою очередь еще не набрал достаточной силы, чтобы своей волей отправить в отставку Кармен Дан, которая входит в группировку Драгни, и, таким образом, открыто выступить против партийного лидера. Некоторые обозреватели ожидают, что развязка наступит на заседании национального исполкома СДП в понедельник.