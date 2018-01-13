Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: вступление Финляндии в НАТО необязательно негативно отразилось бы на связях с РФ

Международная панорама
13 января, 20:53 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 13, января. /ТАСС

По мнению кандидата в президенты Финляндии от Шведской народной партии Нильса Торвальдса, членство в НАТО - это мера политики безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ХЕЛЬСИНКИ, 13 января. /ТАСС/. Возможное вступление Финляндии в НАТО вовсе необязательно негативно повлияло бы на ее отношения с Россией. Такое мнение высказал в субботу в блоге на своем официальном сайте кандидат в президенты Финляндии от Шведской народной партии Нильс Торвальдс. Он единственный из восьми кандидатов на выборах, которые состоятся 28 января, поддерживает присоединение страны к Североатлантическому альянсу.

"Членство в НАТО - это мера политики безопасности, а не бряцание оружием. Это важное послание, которое способные читать в России, конечно, смогут прочесть правильно, у них необязательно [из-за этого] возникнет образ врага", - считает Торвальдс.

Смотрите также

Кандидат в президенты Финляндии: договор с НАТО поставил под удар нейтралитет страны

Президент Финляндии: присоединение страны к НАТО в данный момент неактуально

Президент Финляндии: страна не должна присоединяться к НАТО без учета мнения граждан

Он не верит, что если бы Финляндия входила в НАТО, то в России в ней видели бы враждебное государство. "Являются ли Киркенес в Северной Норвегии или датский Борнхольм к западу от Калининграда проблемой для России? Не являются, тогда почему членство Финляндии в НАТО должно представлять для них проблему", - рассуждает политик.

Он полагает, что в вопросе НАТО "остальные кандидаты застряли в 1970-х годах". "В их головах какой-то виртуальный Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (заключен между Финляндией и СССР в 1948 году, предусматривал в том числе сохранение Финляндией нейтралитета - прим. ТАСС)", - подчеркнул Торвальдс.

Финляндия не является членом НАТО, но входит в число партнеров альянса. Ранее премьер-министр Юха Сипиля заявил, что подача страной заявки на вступление в Североатлантический альянс потребовала бы широкой народной поддержки.

Президент Саули Ниинистё в декабре прошлого года указал, что вступление в НАТО не актуально для страны. По его мнению, являясь членом альянса, Финляндия не сможет оставаться вне возможных кризисов между НАТО и Россией. В то же время Ниинистё полагает, что его стране нужно будет серьезно задуматься о вступлении в военный блок в том случае, если Москва "начнет видеть в ЕС и государствах- членах такого же врага, как НАТО". В этой ситуации, пояснил он, Финляндия теряет то преимущество, которое у нее есть сейчас, - нейтральный статус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сипиля, Юха Ниинистё, Саули
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
История старого Нового года в России
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Сторонник КПРФ скончался во время встречи с кандидатом в президенты РФ Грудининым
4
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
5
Экс-аналитик ЦРУ заявил, что в выборы в США вмешивались американские спецслужбы, а не РФ
6
СМИ: Турция после призыва Эрдогана к курдам перебросила технику к границе с Сирией
7
Де Мистура выразил соболезнования в связи со смертью в Дамаске сирийского переговорщика
Темы дня
Новости партнеров
Реклама