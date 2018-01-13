Эксперт: вступление Финляндии в НАТО необязательно негативно отразилось бы на связях с РФ

ХЕЛЬСИНКИ, 13 января. /ТАСС/. Возможное вступление Финляндии в НАТО вовсе необязательно негативно повлияло бы на ее отношения с Россией. Такое мнение высказал в субботу в блоге на своем официальном сайте кандидат в президенты Финляндии от Шведской народной партии Нильс Торвальдс. Он единственный из восьми кандидатов на выборах, которые состоятся 28 января, поддерживает присоединение страны к Североатлантическому альянсу.

"Членство в НАТО - это мера политики безопасности, а не бряцание оружием. Это важное послание, которое способные читать в России, конечно, смогут прочесть правильно, у них необязательно [из-за этого] возникнет образ врага", - считает Торвальдс.

Он не верит, что если бы Финляндия входила в НАТО, то в России в ней видели бы враждебное государство. "Являются ли Киркенес в Северной Норвегии или датский Борнхольм к западу от Калининграда проблемой для России? Не являются, тогда почему членство Финляндии в НАТО должно представлять для них проблему", - рассуждает политик.

Он полагает, что в вопросе НАТО "остальные кандидаты застряли в 1970-х годах". "В их головах какой-то виртуальный Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (заключен между Финляндией и СССР в 1948 году, предусматривал в том числе сохранение Финляндией нейтралитета - прим. ТАСС)", - подчеркнул Торвальдс.

Финляндия не является членом НАТО, но входит в число партнеров альянса. Ранее премьер-министр Юха Сипиля заявил, что подача страной заявки на вступление в Североатлантический альянс потребовала бы широкой народной поддержки.

Президент Саули Ниинистё в декабре прошлого года указал, что вступление в НАТО не актуально для страны. По его мнению, являясь членом альянса, Финляндия не сможет оставаться вне возможных кризисов между НАТО и Россией. В то же время Ниинистё полагает, что его стране нужно будет серьезно задуматься о вступлении в военный блок в том случае, если Москва "начнет видеть в ЕС и государствах- членах такого же врага, как НАТО". В этой ситуации, пояснил он, Финляндия теряет то преимущество, которое у нее есть сейчас, - нейтральный статус.