Канада проводит первую ротацию своего контингента в батальоне НАТО в Латвии

ОТТАВА, 13 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Канады проводят первую ротацию своего контингента в составе международного батальона НАТО в Латвии, которым руководят канадские военные. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Канады, которое поступило в субботу в представительство ТАСС.

"После нескольких месяцев подготовки примерно 450 военнослужащих ВС Канады сейчас едут в Латвию", - отметило ведомство. Минобороны уточнило, что эти военнослужащие, входящие в состав 2-го батальона Королевского канадского полка, заменят солдат и офицеров 1-го батальона Канадского полка легкой пехоты принцессы Патриции, которые прибыли в прибалтийскую страну летом 2017 года.

Сроки завершения ротации не уточняются. В документе отмечается, что после ее завершения командование группировкой НАТО в Латвии перейдет к командиру 2-го батальона Королевского канадского полка подполковнику Шону Френчу.

На саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года было принято решение о развертывании четырех многонациональных батальонов в странах Балтии и в Польше с начала 2017 года. Численность натовской группировки в Латвии составляет свыше 1 тыс. человек. В ее состав входят военнослужащие из Албании, Канады, Испании, Италии, Польши и Словении. Летом прошлого года Оттава направила в Латвию 455 пехотинцев, разведывательный взвод и бронемашины.

Постоянный представитель России при Североатлантическом альянсе Александр Грушко ранее заявил, что решение о развертывании батальонов альянса в Восточной Европе не соответствует Основополагающему акту Россия - НАТО.