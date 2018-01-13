Конгрессмен США опровергла предупреждение о летящей в сторону штата Гавайи ракете

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи) опровергла в субботу предупреждение, которое получили жители ее штата, о летящей в их сторону баллистической ракете. Соответствующую запись законодатель сделала в Twitter.

"Это ложная тревога. На Гавайи не летит ракета, мне это подтвердили должностные лица", - написала Габбард.

Она также опубликовала скриншот экрана смартфона с оповещением о чрезвычайной ситуации: "Угроза баллистической ракеты, которая летит на Гавайи. Немедленно ищите убежище. Это не учения".

Потом спасательные службы штата назвали это разосланное на мобильные телефоны жителей сообщение ошибкой. В Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) также заявили о недоразумении. В НОРАД также сообщили, что "работают над тем, чтобы определить, каким образом ошибочное предупреждение о ракете было позволено отправить жителям штата Гавайи". В свою очередь начальник пресс-службы Тихоокеанского командования (ПАКОМ) американских ВС коммандер (капитан 2-го ранга) Дэйв Бенхэм заявил, что летящих в сторону Гавайских островов баллистических ракет замечено не было.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс в распространенном заявлении подчеркнула, что президента США Дональда Трампа проинформировали об "учениях штата по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям". Федеральная комиссия по связи США объявила в связи с инцидентом о начале его "всестороннего расследования".

Инцидент прокомментировали и сенаторы от штата Гавайи. "Во время повышенной напряженности мы должны удостовериться в том, что вся информация, которую мы направляем гражданам, точна. Мы должны выяснить причину произошедшего и удостовериться, что это не произойдет снова", - отметила Мейзи Хироно. "Ложная тревога стала результатом человеческой ошибки", - подчеркнул сенатор Брайан Шатц.

Габбард в интервью телеканалу CNN раскритиковала действия президента США Дональда Трампа, который, по ее мнению, "слишком много времени" тратит на деэскалацию напряженности с КНДР. "Наши лидеры подвели нас. Дональд Трамп тратит слишком много времени<...> Цена вопроса буквально жизнь и смерть", - сказала она, добавив, что американский лидер "не воспринимает эту угрозу [вокруг КНДР] всерьез".

Сигналы тревоги в 2017 году

В конце 2017 года сигнал тревоги, оповещающий об опасности ядерного удара, прозвучал на Гавайских островах впервые после завершения холодной войны. С 1 декабря эту сирену на Гавайях начали испытывать ежемесячно. Руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Верн Мияги сообщил, что данные меры продиктованы опасностью со стороны КНДР, которая активно развивает ракетную и ядерную программы. Мияги констатировал, что нападение со стороны Пхеньяна на Гавайи маловероятно, однако риск существует.

В связи с этим для почти полуторамиллионного населения архипелага проводят тренинги на случай нападения. Жителям, в частности, рекомендуется укрыться в надежном бетонном сооружении с запасом продовольствия и питьевой воды не менее, чем на 48 часов.