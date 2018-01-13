Губернатор штата Гавайи назвал причину ложного оповещения о ракете

ВАШИНГТОН, 13 января. /ТАСС/. Ложное оповещение о приближающейся баллистической ракете было отправлено в субботу утром жителям штата Гавайи из-за ошибки одного из сотрудников службы чрезвычайных ситуаций во время пересменки. Об этом телеканалу CNN рассказал губернатор штата Дэвид Иге.

"Произошла ошибка во время стандартной процедуры передачи смены, сотрудник нажал не на ту кнопку", - отметил он, пояснив, что оповещение было направлено не только на мобильные телефоны жителей штата, но и на радио и телевидение.

Информацию о приближающейся к Гавайским островам ракете опровергла ранее член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи), а также Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки и Тихоокеанское командование американских ВС.

При этом заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс в распространенном заявлении подчеркнула, что президента США Дональда Трампа проинформировали об "учениях штата по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям". Федеральная комиссия по связи США объявила о начале "всестороннего расследования" данного инцидента.