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Макрон заявил о важности выполнения обязательств по ядерному соглашению с Тегераном

Международная панорама
14 января, 0:26 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 14, января. /ТАСС

В разговоре с премьер-министром Израиля президент Франции также обсудил тему израильско-палестинского мирного процесса

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ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости выполнения всеми сторонами обязательств по ядерному соглашению с Тегераном. Об этом говорится в заявлении Елисейского дворца, которое было распространено в субботу по итогам телефонного разговора главы Французской Республики с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Президент напомнил о важности сохранения иранского ядерного соглашения и необходимости соблюдения всеми сторонами своих обязательств в рамках этого соглашения", - отмечается в заявлении администрации французского лидера.

В сообщении Елисейского дворца говорится, что "президент Французской Республики и премьер-министр обсудили также тему израильско-палестинского мирного процесса в продолжение их обменов (мнений по этому вопросу - прим. ТАСС), которые состоялись 10 декабря".

Ранее в пятницу глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров главы МИД Ирана с руководителями внешнеполитических ведомств Германии, Франции и Великобритании в Брюсселе заявил о том, что альтернативы выполнению ядерного соглашения с Тегераном нет. При этом Ле Дриан отметил, что Иран свои обязательства в этом вопросе выполняет.

Об СВПД

Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) был подписан в Вене летом 2015 года, его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. Договоренность предусматривает, в частности, отказ Тегерана от производства оружейного плутония, сокращение объемов имеющегося у него обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

После того, как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекции Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные в связи с попытками последнего разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Однако действующий президент США Дональд Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить Конгрессу выполнение Ираном ядерной сделки. Производить такую сертификацию от американского лидера требует национальное законодательство.

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Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд Ле Дриан, Жан-Ив Макрон, Эмманюэль Нетаньяху, Биньямин
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