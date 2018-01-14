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Израиль поразил цели ХАМАС в секторе Газа

Международная панорама
14 января, 0:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

В израильской армии заявили, что организация несет ответственность за все происходящее в секторе

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© EPA/JIM HOLLANDER

ТАСС, 14 января. ВВС Израиля нанесли в субботу удары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа. Целями стали элементы "террористической инфраструктуры" в районе границы сектора Газа и Египта, сообщила газета The Jerusalem Post.

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"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за все происходящее в секторе Газа", - цитирует издание заявление израильской армии.

Последний раз Израиль наносил удары по сектору Газа 4 января в ответ на совершенные ранее три запуска ракет по территории еврейского государства. В целом за декабрь по территории Израиля было выпущено около 40 ракет. О жертвах сообщений не поступало.

Армия Израиля за это время поразила в ответ более 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере два палестинца, около 30 получили ранения.

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