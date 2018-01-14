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Бабиш рекомендовал Земану заявить о приверженности евроатлантической ориентации Чехии

Международная панорама
14 января, 0:56 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 14, января. /ТАСС

Премьер-министр страны также назвал себя "человеком европейской ориентации"

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Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш

Президент Чехии Милош Земан и премьер-министр Андрей Бабиш

© AP Photo/Petr David Josek

ПРАГА, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, поддержавший Милоша Земана в ходе президентских выборов в республике, призвал его перед предстоящим 26-27 января вторым туром голосования громко декларировать приверженность евроатлантическому курсу страны. Об этом глава правительства заявил в субботу вечером журналистам, комментируя итоги первого тура выборов, в котором наибольшее число голосов избирателей набрал добивающийся переизбрания на второй пятилетний срок действующий хозяин Пражского града.

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"Хотел бы посоветовать [Милошу Земану], если он хочет добиться успеха во втором туре выборов, то должен ясно декларировать, что не хочет нашу страну ориентировать на Восток. Ему это постоянно кто-то ставит в упрек, - отметил премьер. - Что он [Милош Земан] не хочет ориентировать нашу страну на Россию и Китай, и что он делает это [посещает данные страны] только ради наших [чешских] фирм, которые хотят там делать бизнес".

Андрей Бабиш напомнил, что Чехия является членом ЕС и НАТО, а формирование внешней политики республики находится в компетенции ее правительства. Себя он назвал "человеком европейской ориентации".

Прагматичный подход Милоша Замана к развитию торгово-экономических отношений и инвестиционного сотрудничества Чехии с РФ и КНР, а также негативный настрой к руководящим органам Евросоюза критикует его соперник по второму туру президентских выборов - бывший глава Академии наук республики Иржи Драгош. По его мнению, действующий президент наносит этим ущерб национальным интересам и ослабляет евроатлантические связи страны. Профессор физической химии в случае избрания главой государства намерен поддерживать продление антироссийских санкций ЕС, к отмене которых призывает Милош Земан.

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Персоны
Земан, Милош Бабиш, Андрей
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