Экс-аналитик ЦРУ заявил, что в выборы в США вмешивались американские спецслужбы, а не РФ

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Американские спецслужбы, в том числе ФБР, а не российские власти вмешивались в прошедшие в 2016 году выборы в США. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ, а ныне правозащитник Реймонд Макговерн в статье, которую разместил сетевой ресурс Consortiumnews.com. Так Макговерн прокомментировал опубликованную ранее переписку бывшего контрразведчика ФБР Питера Стржока с его коллегой Лизой Пейдж.

"У нас внезапно появилось документальное доказательство того, что ключевые элементы американского разведывательного сообщества предпринимали попытки подорвать демократический процесс в США. Теперь выяснилось, что не Россия пыталась сфальсифицировать результаты выборов в США, а представители руководства американского разведывательного сообщества, теневые персонажи, которых иногда называют глубоким подпольем", - написал в своей статье бывший аналитик ЦРУ.

По мнению Макговерна, который также является членом руководства организации "Профессиональные разведчики - ветераны за здравомыслие" (Veteran Intelligence Professionals for Sanity, VIPS), многие либералы, ненавидящие президента США Дональда Трампа, "ослеплены и не замечают", что опасность "манипуляции американской политикой со стороны спецслужб США" "становится реальностью". Он, в частности, указывает на "18-месячную кампанию по дискредитации на тот момент кандидата [в президенты] Трампа" при помощи "экспертной оценки" ЦРУ, ФБР и АНБ, которая заключалась в том, что России приписывали вмешательство в выборы. Кроме того, Макговерн напоминает, что ФБР прослушивало телефоны сотрудников предвыборного штаба республиканца, "законность чего вызывает сомнения". Еще одним направлением кампании по дискредитации Трампа является досье на него, "которое никак не может избавиться от дурного запаха" обмана, отмечает бывший аналитик ЦРУ.

При этом, считает Макговерн, спецслужбы "использовали такого же рода сомнительные методы с целью обезопасить [экс-кандидата на пост президента от Демократической партии] Хиллари Клинтон и ее ближайшее окружение от [ее] преступлений, среди которых ложные показания ФБР и создание угрозы безопасности" секретным документам страны.

Переписку Стржока автор статьи называет "первичным доказательством коррумпированных намерений и действий" разведывательного сообщества. По словам экс-аналитика ЦРУ, "после нескольких месяцев безудержного поиска "доказательств" сговора России и Трампа" переписка бывшего контрразведчика ФБР "стала фактическим доказательством того, что должностные лица высокого ранга администрации [предыдущего президента США Барака] Обамы вступили в сговор с целью не позволить Трампу попасть в Белый дом".

Как отметил Макговерн, ожидается, что минюст опубликует в ближайшее время остальную часть переписки Стржока.

Скандал с редактированием

Как сообщил ранее телеканал CNN, контрразведчик ФБР Питер Стржок отредактировал в отчете о Хиллари Клинтон ключевую фразу, которой на тот момент директор ФБР Джеймс Коми охарактеризовал использование Клинтон частного почтового сервера для служебной переписки в ее бытность госсекретарем. Контрразведчик играл ведущую роль в расследовании этого скандала, разразившегося в 2015 году, и в проекте заключения Коми по этому делу заменил формулировку "грубая небрежность" фразой "крайнее легкомыслие".

Стржок и Пейдж в переписке между собой называли Трампа "болваном" еще до его инаугурации.

7 декабря 2017 года директор ФБР Кристофер Рей подтвердил, что Стржок был отстранен от разбирательства, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер по поводу якобы имевшего место вмешательства извне в выборы в США в 2016 году.

В июле 2016 года Коми (тогда глава ФБР) по итогам разбирательства, связанного с перепиской Клинтон, объявил, что его ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Однако в октябре того же года он сообщил, что расследование возобновляется в свете вновь открывшихся обстоятельств. 6 ноября 2016 года, за два дня до выборов президента США, Коми распространил уведомление о том, что дополнительная проверка окончена и вывод о неподсудности Клинтон остается в силе. Эти заявления Коми вызвали резкую критику со стороны как демократов, так и многих республиканцев.