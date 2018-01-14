Трамп назвал автора книги о себе "психически неуравновешенным"

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в субботу "психически неуравновешенным" американского журналиста Майкла Вулфа, который написал книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" (Fire and Fury. Inside the Trump White House). Соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter.

Распространяющие ложную информацию СМИ "продвигают фиктивную книгу психически неуравновешенного автора, который сознательно использует недостоверные сведения", считает Трамп.

So much Fake News is being reported. They don’t even try to get it right, or correct it when they are wrong. They promote the Fake Book of a mentally deranged author, who knowingly writes false information. The Mainstream Media is crazed that WE won the election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 January 2018

Он отметил, что растет количество неправдивых новостей. "Они [СМИ] даже не пытаются сделать все правильно или исправить, когда ошибаются... Ведущие СМИ сошли с ума из-за того, что мы победили на выборах!" - заключил глава государства.

"Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" появилась в продаже 5 января. В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о президенте, членах его семьи и ближнего круга. Сам Трамп ранее уже подверг книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений. В книге Вулфа утверждается, что президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию, не терпит советов и не обладает интеллектуальными способностями, необходимыми для исполнения им нынешних обязанностей.