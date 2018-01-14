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Трамп назвал автора книги о себе "психически неуравновешенным"

Международная панорама
14 января, 1:34 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, января. /ТАСС

Президент США также заявил, что "ведущие СМИ сошли с ума" из-за его победы на выборах

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в субботу "психически неуравновешенным" американского журналиста Майкла Вулфа, который написал книгу "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" (Fire and Fury. Inside the Trump White House). Соответствующую запись американский лидер сделал в Twitter.

Распространяющие ложную информацию СМИ "продвигают фиктивную книгу психически неуравновешенного автора, который сознательно использует недостоверные сведения", считает Трамп.

Он отметил, что растет количество неправдивых новостей. "Они [СМИ] даже не пытаются сделать все правильно или исправить, когда ошибаются... Ведущие СМИ сошли с ума из-за того, что мы победили на выборах!" - заключил глава государства.

"Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" появилась в продаже 5 января. В книге содержится множество компрометирующих сведений и комментариев о президенте, членах его семьи и ближнего круга. Сам Трамп ранее уже подверг книгу резкой критике, заявив, что она полна лжи и искажений. В книге Вулфа утверждается, что президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию, не терпит советов и не обладает интеллектуальными способностями, необходимыми для исполнения им нынешних обязанностей.

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