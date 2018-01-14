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Де Мистура выразил соболезнования в связи со смертью в Дамаске сирийского переговорщика

Международная панорама
14 января, 2:24 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 14, января. /ТАСС

В заявлении спецпосланника генсека ООН по Сирии указывается, что Мунира Дарвиша сбил автомобиль, водитель которого скрылся с места происшествия

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ЖЕНЕВА, 14 января. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура "потрясен и опечален" известием о смерти в госпитале в Дамаске участника межсирийских переговоров от "каирской" платформы оппозиции Мунира Дарвиша. Об этом говорится в заявлении эмиссара ООН, опубликованном в субботу вечером в Женеве.

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Мунир Дарвиш входил в "каирскую" платформу и Сирийскую комиссию по переговорам и был "поборником единства оппозиции и осуществления политического перехода путем переговоров", отмечает де Мистура. В июне и июле 2017 года он вел технические переговоры от имени "каирской" платформы, продемонстрировав "высокую степень экспертизы и прагматизм". "Его знания и сдержанность снискали ему уважение внутри и вне его платформы, а также со стороны команды [экспертов] ООН", - подчеркивается в заявлении.

Как указывает спецпосланник, согласно поступившим в Женеву сообщениям, Мунир Дарвиш, "судя по всему, был сбит у своего дома автомобилем, за рулем которого находился неизвестный нападавший, скрывшийся с места". Де Мистура призвал идентифицировать и предать правосудию "всех, кто был вовлечен" в случившееся.

Спецпосланник выразил "искренние соболезнования семье Мунира Дарвиша и его коллегам".

В декабре де Мистура заявил, что очередной, девятый раунд межсирийских переговоров он планирует провести в Женеве во второй половине января. Точные даты пока не объявлены.

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