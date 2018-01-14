Врачи в США просят проверить психическое здоровье Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 14 января. /ТАСС/. Более 70 американских докторов и специалистов в области медицины обратились с письмом к главному врачу Белого дома Ронни Джексону с просьбой проверить психическое состояние президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN.

По ее данным, Джексон получил письмо, авторы которого рекомендовали ему провести оценку душевного здоровья 71-летнего американского лидера. Как они утверждают, периодические психические обследования необходимы для любого пациента возрастом старше 66 лет.

В письме специалисты просят, в частности, провести неврологический осмотр президента, стандартные тесты на выявление слабоумия, а также определить уровень способности Трампа воспринимать информацию. "Без проведения соответствующего осмотра у американцев не будет достаточно необходимой им информации о здоровье и самочувствии президента", - отметили врачи.

Как сообщили доктора в своем послании, их беспокоят, в частности, такие наблюдаемые, по их словам, у Трампа внешние симптомы, как порой проявляющаяся невнятная речь, частое повторение слов, нарушения координации движений, проблемы с восприятием информации, ухудшающийся словарный запас.

Как отмечает CNN, Джексон получил данное письмо за день до того, как в пятницу он провел первый официальный медицинский осмотр Трампа. По его итогам, главный врач сообщил, что у президента "отменное здоровье". Вместе с тем до этого в Белом доме подчеркивали, что проводить оценку душевного здоровья президента в рамках медосмотра Джексон не намерен.

В пятницу Трамп, которому в июне исполнится 72 года, прошел первое медобследование в качестве главы государства и главнокомандующего Вооруженными силами страны. Хотя президенты США не обязаны проходить такие медосмотры, это стало обычной практикой со времен 37-го главы администрации Ричарда Никсона (1913-1994).