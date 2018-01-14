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Организация освобождения Палестины призвала провести конференцию ООН по статусу Иерусалима

Международная панорама
14 января, 2:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Уточняется, что исполком ООП призывает провозгласить палестинское государство в границах, существовавших на момент 4 июня 1967 года

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ТАСС, 14 января. Исполком Организации освобождения Палестины (ООП) призвал к проведению международной конференции под эгидой ООН для "создания независимого палестинского государства с Восточным Иерусалимом в качестве столицы". Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на заявление ООП.

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По его информации, палестинское государство при этом должно быть провозглашено в границах, существовавших на момент 4 июня 1967 года.

Кроме этого, конференция должна будет также обеспечить решение вопросов, в частности, касающихся палестинских беженцев и заключенных в израильских тюрьмах в соответствии с резолюциями ООН.

В начале декабря прошлого года генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Арикат заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля является его самой большой ошибкой. По его мнению, вместо того, чтобы поддержать и подтолкнуть палестинскую и израильскую стороны к равноправным переговорам, на которых можно было бы обсудить все взаимные проблемы, в том числе касающиеся Иерусалима, американский лидер фактически наложил запрет на продолжение этого процесса.

Ранее Трамп, выступая в Белом доме, заявил, что настало время официально признать Иерусалим столицей еврейского государства, а также поручил Госдепартаменту начать подготовку к переводу американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

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Темы
Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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