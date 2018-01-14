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Генсек ООН поддержал процесс мирного урегулирования в Колумбии

Международная панорама
14 января, 3:39 UTC+3 БОГОТА БОГОТА 14, января. /ТАСС

Антониу Гутерриш отметил, что он восхищается усилиями колумбийского народа и президента Хуана Мануэля Сантоса по разрешению вооруженного конфликта в стране

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© EPA/SALVATORE DI NOLFI

БОГОТА, 14 января. /ТАСС/. Процесс мирного урегулирования в Колумбии имеет большое символическое значение на фоне роста числа вооруженных конфликтов во всем мире. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции в администрации президента Колумбии заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Когда мы смотрим на события на Ближнем Востоке, в Африке и других частях света, то видим, что растет число новых конфликтов, а старые не решаются. Поэтому то, что происходит в Колумбии, имеет большое символическое значение. Я думаю, что граждане всех стран должны поддержать процесс укрепления мира в этой стране. Мы знаем, что это довольно сложный процесс", - заявил генсек.

Гутерриш отметил, что он восхищается усилиями колумбийского народа и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса по разрешению вооруженного конфликта в стране. "С другой стороны, в ходе моих прошлых визитов в различные регионы страны я наблюдал большое различие между развитой Колумбией, которую видишь здесь, в Боготе, и периферийной Колумбией, где государство не представлено", - добавил он. "Необходимо признать, что этот процесс [между правительством Колумбии и повстанческой группировкой "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК)] направлен не только на создание условий для мира, но и на обеспечение гарантий присутствия государственной власти на всей территории страны", - подчеркнул глава ООН.

24 ноября 2016 года Сантос и глава РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали в Боготе новое соглашение о прекращении конфликта. Это произошло после того, как первый мирный договор был отклонен по результатам состоявшегося 2 октября 2016 года в Колумбии референдума. После разоружения боевиков под контролем международной мониторинговой миссии под эгидой ООН на базе повстанческой организации была создана политическая партия "Народная альтернативная революционная сила", глава которой Эчеверри выдвинут в качестве кандидата в президенты на предстоящих 27 мая этого года выборах главы государства.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Сантос, Хуан Мануэль
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