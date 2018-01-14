Премьер Венгрии раскритиковал политику ЕС по отношению к России

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике политику Европейского союза по отношению к России. С соответствующими заявлениями он выступил в интервью газете Welt am Sonntag, которое было опубликовано 14 января.

"ЕС не понимает, что по отношению к России нужно демонстрировать одновременно и силу, и готовность к сотрудничеству. Европейская политика по отношению к России является плохой, потому что она слишком односторонняя. Венгрия имеет условное влияние, слово остается за крупными странами ЕС, которые непременно хотят санкций против РФ. Мы отказались от нашего вето [в контексте ограничительных мер], чтобы сохранить сплоченность ЕС", - отметил политик.

Он выразил точку зрения, что сейчас, "чтобы считаться хорошим европейцем", принято критиковать российское руководство, а положительные слова, "даже полпредложения", говорить очень рискованно.

"Несмотря на это, нужно признать, что [президент России Владимир] Путин вновь сделал свою страну сильной, Россия опять является одним из актеров в мировой политике. У Запада на первом месте свобода. В России речь идет в первую очередь о том, чтобы держать сплоченным огромное государство, а все остальное придет потом. ЕС, однако, не понимает Россию", - сказал Орбан.