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Япония и Франция намерены совместно разработать сонар для поиска морских мин

Международная панорама
14 января, 12:01 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

В Токио считают, что КНДР может разместить мины в Японском море, что сильно затруднит передвижение американских авианосцев и других кораблей

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ТОКИО, 14 января. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Правительства Японии и Франции намерены договориться о совместной разработке специальных сонаров для обнаружения морских мин. Как сообщила 13 января газета Yomiuri Shimbun, переговоры на эту тему пройдут на встрече с участием министров обороны и иностранных дел в Токио 26 января.

В Токио опасаются, что в случае обострения ситуации на Корейском полуострове, КНДР может разместить мины в Японском море, что сильно затруднит передвижение американских авианосцев и других кораблей. Если это случится, США, вероятно, обратятся к Силам самообороны Японии за помощью в разминировании. Для этого Япония хочет обладать надежными соответствующими технологиями.

Считается, что японские разработчики наладили производство высокочувствительных сонаров, с помощью которых можно обнаружить на морском дне мины. Франция, в свою очередь, обладает компетенцией в области визуализации полученных данных, чего не хватает японской стороне. Объединив свой потенциал, Токио и Париж, как считают специалисты, смогут создать надежную технологию для борьбы с морскими минными заграждениями.

Так или иначе, окончательное решение о том, приступать ли к совместному проекту в области разработки таких аппаратов, будет принято после предварительного изучения, которое продлится, как ожидается, по меньшей мере два года.

В апреле 2014 года Токио одобрил правила передачи оборонного оборудования и технологий, фактически отменив запрет на экспорт вооружения. Это открыло путь для сотрудничество в области военных разработок с другими странами. В настоящее время Япония уже реализует подобные проекты с США, Великобританией и Австралией.

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