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СМИ: премьер Ирака объявил о создании новой коалиции для участия в парламентских выборах

Международная панорама
14 января, 12:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Хейдар аль-Абади заявил, что программа новой структуры направлена на сохранение достижений республики в борьбе с терроризмом и восстановление разрушенных городов

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ТАСС, 14 января. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади возглавит новую политическую коалицию "Наср" ("Победа") для участия в парламентских выборах, запланированных на 12 мая. Об этом сообщил 14 января телеканал Sky News Arabia.

В состав блока войдут представители руководства партии "Исламский призыв", народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), партия независимых во главе с экс-министром нефти Хусейном аш-Шахристани, а также движение реформистов, ведомое министром иностранных дел Ибрагимом аль-Джаафари. Кроме того, о лояльности альянсу "Наср" объявил ряд суннитских партий.

Политическая программа новой структуры, как заявил аль-Абади, направлена на сохранение достижений республики в борьбе с терроризмом, восстановление разрушенных городов и противодействие коррупции.

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака зарегистрировала более 200 партий и порядка 30 коалиций для участия в выборах в Совет представителей. Вопрос о проведении голосования в мае остается под вопросом, так как дата не утверждена парламентом. Ожидается, что иракский премьер направит в Конституционный суд запрос с тем, чтобы исключить возможность отсрочки.

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