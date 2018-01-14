СМИ: премьер Ирака объявил о создании новой коалиции для участия в парламентских выборах

ТАСС, 14 января. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади возглавит новую политическую коалицию "Наср" ("Победа") для участия в парламентских выборах, запланированных на 12 мая. Об этом сообщил 14 января телеканал Sky News Arabia.

В состав блока войдут представители руководства партии "Исламский призыв", народного ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби"), партия независимых во главе с экс-министром нефти Хусейном аш-Шахристани, а также движение реформистов, ведомое министром иностранных дел Ибрагимом аль-Джаафари. Кроме того, о лояльности альянсу "Наср" объявил ряд суннитских партий.

Политическая программа новой структуры, как заявил аль-Абади, направлена на сохранение достижений республики в борьбе с терроризмом, восстановление разрушенных городов и противодействие коррупции.

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака зарегистрировала более 200 партий и порядка 30 коалиций для участия в выборах в Совет представителей. Вопрос о проведении голосования в мае остается под вопросом, так как дата не утверждена парламентом. Ожидается, что иракский премьер направит в Конституционный суд запрос с тем, чтобы исключить возможность отсрочки.